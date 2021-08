"Deberíamos normalizar no dar comida o limosna a los pobres": el post de Caro TV, que generó controversia

Escucha esta nota aquí

Con el argumento de no fomentar la flojera, que además es el hashtag de la publicación, Carolina Rodas, figura cruceña de las redes sociales, expuso en su cuenta de Facebook su opinión de que no se debe dar dinero a los "pobres" para no crear "vividores", comentario que generó múltiples comentarios a favor y en contra.

"Deberíamos normalizar no dar comida o limosna a los pobres, creemos condiciones para que los pobres dejen de serlo y coman lo que quieran. Porque lo único que estamos creando son vividores, esos niños a los cuales ayudas con dinero porque te parten el alma no pensarán en trabajar jamás", inicia la publicación que generó más de 6,8 mil likes.

La creadora del canal Caro TV resaltó que se debe ver cómo ayudar y a quiénes, contando unas malas experiencias, algunas replicadas por sus suscriptores.

"Hay que saber cómo ayudar y a quiénes, pues no incentivar a la flojera y que siga creciendo la gente en las calles, cuando en un semáforo le ofreces trabajo a los que piden plata, se ofenden y lo digo porque me acaba de pasar. Es más, le das comida y se ofenden también, porque esos niños son mandados por sus padres que están a dos cuadras sentados drogándose. A veces la mejor ayuda es NO AYUDAR", finalizó el post, en el que también pide a sus seguidores ayudarla con el hashtag #noafomentarlaflojera.



A pesar de que la mayoría de sus seguidores apoyaron la iniciativa, no fueron pocos los que recomendaron a la joven que aproveche su visibilidad para exigir a las autoridades oportunidades para esas personas que viven en la calle.

"Es fácil criticar desde el privilegio (...) Las cosas solo van a empeorar si comenzamos a discriminarlos e invisibilizarlos como sugieres". "Dios quiera que no te toque pasar hambre ni te falte un techo". "Fácil hablar cuando tenés la comida a disposición", fueron algunos de los comentarios de los opositores, que además, retaron a Rodas a dirigirse directamente a las autoridades.