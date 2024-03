"Dejé mi carrera por él"; Shakira cuenta los desafíos que hizo por amor a Piqué

El romance entre Shakira, conocida por éxitos como "Hips Don't Lie", y Gerard Piqué, ex defensa del equipo de fútbol Barcelona, comenzó en 2010 en la grabación del video musical de "Waka Waka (This Time for Africa)". La pareja tiene dos hijos, Milan de 11 años y Sasha de 9 años, fruto de su relación.