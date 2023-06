Del K-pop al Q'pop: el peruano que adaptó al quechua el fenómeno global del pop coreano

"Pensé en trasladar mis raíces andinas a la música, mezclar lo andino con las tendencias globales como el K-pop. El Q'pop me permite validar mi existencia, puedo decir de dónde vengo (...), es un concepto muy potente y disruptivo", dice Lenin en entrevista con la AFP.

"¿No entiendes o no quieres entender?/Te lo digo en español, en quechua o en inglés. No importa el idioma, al derecho o al revés/Tú sabes que no miento/ Yo digo lo que siento", canta Lenin en "Imaynata" (¿Cómo?), su título más popular en el ciberespacio.