Demi Lovato afirma que tiene discapacidad visual y auditiva a raíz de sus excesos con las drogas

“Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento (…) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, expresó la cantante.