Demi Lovato anuncia compromiso con Jordan Jutes

La propuesta fue descrita como personal e íntima, seguida de una celebración en un restaurante en Los Ángeles, donde compartieron la noticia con sus familiares más cercanos. La noticia llega apenas unos días después de que Lovato revelara detalles sobre la inspiración detrás de un tatuaje que Jutes se hizo en honor a una de sus canciones, "4 Ever 4 Me", durante la gira del año pasado.

​En una entrevista en 'The Jennifer Hudson Show', Lovato compartió el momento especial: "Mi novio estaba de gira conmigo, visitándonos, y teníamos un tatuador allí. Quería tatuarse el título de una canción mía llamada '4 Ever 4 Me', que escribí sobre él. Mientras se tatuaba, me dijo: 'Quiero que lo hagas'. Yo dije: '¿Qué?'". Aunque inicialmente se negó a hacer el tatuaje completo, Lovato admitió que contribuyó significativamente a una parte del diseño.