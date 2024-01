Descubre dónde disfrutar de los ganadores de los Emmys 2024

En la reciente entrega de los premios Emmy, la plataforma de transmisión HBO Max se alzó como la gran ganadora de la noche, acumulando una impresionante cantidad de premios gracias a sus populares series como Succession, The White Lotus y The Last of Us. Estas producciones, caracterizadas por su calidad dramática y narrativa, consolidaron a HBO Max como la plataforma destacada de la ceremonia.