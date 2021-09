Desde Spike Lee hasta Stephen King lamentan la muerte de Michael K. Williams

Cuando se conoció este lunes 6 de septiembre la noticia de que Michael K. Williams había muerto a los 54 años después de ser encontrado en su residencia de Brooklyn, las estrellas recurrieron a las redes sociales para recordar al actor que protagonizó series como "The Wire" y "Boardwalk Empire".

El director Spike Lee rindió homenaje a Williams en una publicación de Instagram, con una foto de él y Williams animando a los New York Knicks. "Vaya, Lawd, Dis es un día difícil: primero perdemos al gran actor francés JEAN PAUL BELMONDO y ahora a mi hermano MICHAEL K. WILLIAMS ", escribió Lee. “Nuestro hermano falleció hoy en su casa, en la República Popular de Brooklyn. Estoy temblando. Beberé una botella de vino tinto italiano-Brunello Di Montalcino solo. Nuestros grandes nos están dejando a la izquierda y a la derecha. DIOS LOS BENDIGA."

El director James Gunn publicó en Twitter, llamando a Williams uno de los actores más talentosos que existen. "Michael K. Williams, además de ser uno de los actores más talentosos, también fue una de las almas más amables, dulces y gentiles que he conocido", escribió Gunn. “Esto es desgarrador. Mis pensamientos están con todos los que lo amaron ".

Kerry Washington publicó a Williams en su Instagram y habló sobre la belleza de la fallecida estrella. “Tan desconsolado. @bkbmg gracias por la belleza y la alegría que trajiste al mundo. Enviando amor y oraciones a tus amigos, familiares y todos los que te adoraban incluyéndome. Lo adoramos, señor ".

Leslie Jones recurrió a Instagram y habló de su experiencia con Williams en "Ghostbusters". “¡¡No voy a mentir, esto me jodió todo !! Michael K. Williams era un tipo sólido. ¡Fue tan amable conmigo cuando hicimos Cazafantasmas y nos unimos en muchos niveles! Maldita sea, estaba pensando que la próxima vez que lo viera le diría lo tonto que es un actor. Malditos, perdimos uno bueno. Descansa en el amor, hermano mío ".

Stephen King dijo que Williams tiene un talento fantástico. "Es horrible, triste e increíble pensar que hemos perdido al increíblemente talentoso Michael K. Williams a la edad de 54 años".

Horrible, sad, and unbelievable to think we’ve lost the fantastically talented Michael K. Williams at the age of 54.