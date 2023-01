Día Internacional de los Beatles: ¿por qué se celebra cada 16 de enero y cuál es la “otra” fecha?

Según expertos en el grupo, el cuarteto realizó cerca de 300 presentaciones en el lugar entre 1961 y 1963. Sin embargo, luego de que despegaran y comenzaran con sus giras mundiales, no retornaron a The Cavern Club. Eso sí, el bar mantuvo abiertas sus puertas y también fue sede de conciertos de otras importantes bandas británicas de la época como los Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Hollies y Queen. Incluso, la futura estrella, Cilla Black trabajó como cajera del club en sus días precedentes a la fama.