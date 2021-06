Diego Boneta es acusado de agredir a uno de sus compañeros de reparto en 'Luis Miguel, la serie'

Escucha esta nota aquí

El actor español Martín Bello planea emprender acciones legales contra Diego Boneta por haberle causado una lesión de cuello mientras rodaban una pelea para la segunda temporada de Luis Miguel, la serie'. Aunque la escena no implicaba en principio ningún riesgo, llegado el momento el intérprete mexicano le habría golpeado de verdad ante las cámaras dejándole varias marcas en el rostro.

La escena en cuestión pertenece al capítulo “Qué nivel de mujer”, que es el primero de la segunda temporada, cuando el “Tío Tito”, interpretado por Martín, se pelea con “Micky”, el personaje de Boneta.

De acuerdo a lo declarado por Bello, al programa “Los ángeles de la mañana”, en el guion original de la escena no habían golpes, y estos fueron agregados de última hora por la producción.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta”, dijo el actor.

El español también dio declaraciones al programa “Sale el sol” y relató que, como lo vemos en la serie, Boneta lo aventó a la pared y se golpeó la cabeza, y al final terminó con muchos moretones en el cuerpo.

Es donde ahí yo me veo el pecho amoratado“Ya en un momento no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad…, me asustó. Hay muchos testigos de esto”, dijo Martín.

"Al quitarme la ropa me vi los moretones. Fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran. Les dije lo que me hizo este chico y no daban crédito a lo que había pasado", ha explicado en una entrevista a la revista Tv y Novelas.

Martín, que daba vida al personaje del tío Tito, sostiene que acudió al medico de la producción y que este le derivó a un especialista para que recibiera tratamiento. El intérprete habría tratado de aclarar la situación con su compañero de reparto proponiéndole que le invitara a unos tacos como disculpa, pero al parecer él rechazó su oferta de ir a comer juntos para hablar de lo ocurrido.

El papel de Martín ha sido eliminado de los nuevos episodios de la serie por motivos que no le explicaron y él abandonó México "muy afectado a nivel psicológico" porque siempre había considerado a Boneta un amigo muy cercano.

Lo que se sabe de la demanda

Aunque las grabaciones se realizaron en febrero de 2020, y en mayo de este año se estrenó la segunda temporada de la serie, Martín decidió guardar silencio todo este tiempo porque quiso mostrar una actitud profesional, hasta que terminara el proyecto.

Y ahora declaró que su abogado está preparando una demanda contra Diego Boneta por la agresión que sufrió.

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada, y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”, dijo el actor.

Martín aseguró que lo que busca con la demanda es que ningún otro colega sufra lo mismo que él.

“Ahora mismo, que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. ¿Qué pasa si esto ocurre con una chica, o con un chavito? Yo me siento muy afectado psicológicamente”, dijo.

Por otro lado, la productora MGM, que realiza la serie, emitió un comunicado en el que aseguraron que cuidan la seguridad de sus actores.

Además, destacaron que sí hubieron ensayos de la escena y que al terminar de grabarla, Martín Bello recibió asistencia medica.

“Lamentablemente, y a pesar de contar con protecciones en la espalda y en los codos, el Sr. Bello se lastimó. Recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior”.

Mientras que Diego Boneta, quien también es productor de la serie, no ha emitido ningún comunicado ni ha hablado del tema.