“Dios me permite tener a este niño como un hermoso regalo y milagro de su amor, que viene a completar mi familia”

​





Olivia con su esposo Federico /Joce Intimate





Olivia Pinheiro, ex Miss Bolivia, está viviendo una de las etapas más dulces y soñadas: la maternidad.

A sus 30 semanas de gestación, espera con ilusión la llegada de su primer hijo.

Su experiencia como futura madre ha sido un viaje de descubrimiento en el que ha aprendido a sobrellevar los desafíos iniciales del embarazo, encontrando una profunda alegría y emoción en cada momento.

Con el apoyo de su esposo Federico Zuazo y rodeada del cariño de sus seres queridos, Olivia se prepara para abrazar la maternidad, llena de amor, enseñanzas y esperanza, mientras forma su familia soñada.

-¿Cómo ha cambiado tu vida desde que supiste que serías mamá?

Ha sido un vivir diario inexplicable. Aunque el primer trimestre tuve muchos malestares y me fue difícil sobrellevarlo, una vez cumplí la semana 16 empecé a sentirme mejor poco a poco. Mi esposo siempre me acompañó, y aunque veía que él no entendía completamente lo mal que me sentía, estaba presente, demostrando su empatía y amor.

Ahora me siento tan bendecida y doy gracias a Dios por esta experiencia que quiero vivir, disfrutar y sentir día a día.

-¿Qué es lo que más disfrutas de tu nueva etapa?

Los halagos. Tengo que confesarlo. Cada noche llego a casa y cuento los piropos que recibe mi pancita, el cariño de mis amigos y mi familia. La gracia de poder vivir esta etapa rodeada de tanto amor es un detalle hermoso.

-¿Cómo te imaginás como mamá?

Me imagino y pido en mis oraciones poder ser siempre guiada por el amor del Espíritu Santo. Deseo, en familia, dar ejemplo y amor. Estoy leyendo mucho también, y creo que eso me ayudará a enfrentar esta primera etapa cuando nazca mi bebé. Quiero disfrutar, vivir su día a día, e ir descubriendo juntos, en familia, lo hermoso de ser mamá y de criar a nuestro pequeño.

-Alejada de los flashes y la pasarela, ¿a qué te estás dedicando?

No con mucha frecuencia, pero a veces asisto a eventos sociales como invitada. Profesionalmente, manejo y colaboro en el emprendimiento de mi esposo. Estamos trabajando con mucho esmero para consolidar genética de alta calidad dentro del mundo de la ganadería.

-¿Cómo te has adaptado a los cambios físicos y emocionales de la maternidad?

Emocionalmente no he tenido cambios bruscos y, físicamente, recién ahora se me ha crecido la pancita, y la estoy amando. He subido solo 7 kilos, pero aún me quedan dos meses de gestación. De todas maneras, hago caminatas y natación durante la semana para ayudar a mi circulación. También duermo muy bien y me alimento bastante sano.

-¿Cómo planeás manejar tu carrera y tus responsabilidades como madre?

Gracias a la tecnología, hoy se nos facilita el trabajo con el acceso a internet y las redes. Esto me ayuda bastante. Mi esposo tiene muchas ganas de que pasemos temporadas cortas en el campo, y no me opongo. Tal vez los primeros meses me quede en casa y con ayuda para aprender y descubrir el fascinante mundo de ser mamá. Realmente no creo encontrar dificultades para manejar mis responsabilidades laborales y como mamá, con paciencia y orden.

-¿Pensás volver a participar en eventos relacionados con el mundo de la moda o te enfocarás en tu bebé?

Tengo una propuesta hermosa para acompañar una campaña de productos para bebés de una marca nacional, y estoy feliz de poder aceptarla. Creo que puedo ser parte de lo que el mundo de la moda me permita y se adapte a mi momento.

-¿Te gustaría que tu bebé siga tus pasos?

La verdad es que me encantaría que sea deportista como su papá, que le guste el campo como a ambos y que sea curioso por aprender y descubrir, como yo.

-¿Has experimentado antojos o cambios curiosos en tus hábitos alimenticios?

Ninguno, pero saber que estaba esperando bebé fue como recibir la libertad de no privarme, aunque la verdad es que me cuido e intento no excederme. Gracias a Dios, mi bebé crece y se desarrolla sanamente en tamaño y peso. Hemos hecho todos los estudios que la medicina permite y estoy acompañada de un equipo médico de lujo y extremadamente humano.

-¿Cómo te estás preparando para la llegada del bebé?

Han sido meses hermosos. He seguido los consejos de mis seres cercanos sobre lo necesario para su espera. Ahora estoy soñando con su habitación y decorándola para recibirlo. En un par de semanas empezaré a alistar la maleta para la maternidad, y en casa creo que estamos listos para su llegada. Creo que, cuando eso suceda, nos iremos adaptando y acomodando según sea necesario.

-¿Te sentís lista para ser mamá o hay algo que te pone nerviosa?

Me siento muy ilusionada, muy bendecida. Dios me permite tener a este niño como un hermoso regalo y milagro de su amor, que viene a completar nuestra familia de tres.

-¿Qué valores esperás inculcar en tu hijo?

Es una responsabilidad que lograré en familia, con mucho amor y la guía de Dios. Quiero poder dar ejemplo con respeto y disciplina.

La ex miss Bolivia vive a plenitud esta nueva etapa /Joce Intimate