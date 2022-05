Disciplina y constancia, ese es el secreto del éxito de Yuvinka Áñez

Escucha esta nota aquí

Su origen humilde, su infancia feliz, sus padres y sus méritos

propios son razones suficientes para que Yuvinka Áñez se sienta cada vez más orgullosa de quien es. Muchos conocen su paso por la TV y la siguen en las redes, lo que no todos saben es que detrás de ese cuerpo escultural y ese rostro inconfundible, hay una mujer determinada, disciplinada, inteligente y con las metas claras.

Ha trabajado desde muy joven, incursionando en el modelaje y luego en la televisión.





Hoy, a los 25 años, se posicionó como influencer, con más ​de 400 mil seguidores en Instagram, tiene una tienda de ropa,​estudia Comunicación Social e inglés, le encanta viajar y su​ambición más grande, es trabajar en el extranjero de lo que la​apasiona. Y por si fuera poco, es fanática del deporte, practica​crossfit, calistenia, participa en carreras pedestres, juega campeonatos de fútbol, y le encanta pedalear. En una entrevista, habló de todo con SOCIALES.

¿Cómo fue la infancia de Yuvinka?

Fue muy bendecida. Mis padres, a pesar de haber sido de escasos recursos, con mucho esfuerzo y trabajo me sacaron adelante, me formaron para ser una persona íntegra y me dieron las herramientas necesarias para que tenga una buena educación. Jamás me faltó nada, por eso soy demasiado agradecida con ellos y con la vida porque todo lo que soy y todo lo que tengo ahora, es gracias a ellos.

En el colegio era una alumna destacada en mis notas. Es más, llegué a ocupar el tercer lugar del colegio en calificaciones y en cuestión del deporte ni qué decir. Siempre fui buena atleta, participaba y representaba a mi colegio en los Juegos Plurinacionales en salto largo, resistencia y futsal. También fui parte del grupo Scout Santa Ana, una etapa maravillosa en la cual aprendí bastante y conocí a personas que llevo en el corazón por siempre.



A pesar de que te va bien en el modelaje y las redes, no dejaste la universidad...

Claro que no, estoy en el sexto semestre. Por las mañanas y tardes estudio en la NUR y por las noches paso clases de inglés en el Cambridge.



¿Cómo llegás a modelo?

Comencé trabajando como degustadora y de azafata en diferentes ferias. Luego, ingresé a un programa de televisión, con lo que se me abrieron nuevas y mejores oportunidades laborales, mucha gente me reconocía y valoraba mi trabajo, fue así que he ido creciendo en esta área, con mucha dedicación, responsabilidad y entrega.



¿Qué es la belleza para Yuvinka?

Es algo subjetivo, para cada persona es diferente ya que puede ser física o mental, la mayoría se rige por los estándares que han impuesto la sociedad. Pero desde mi punto de vista la belleza simplemente se basa en sentirse segura de sí misma, es autoestima y confianza, es mantener tu esencia y autenticidad, y porqué no, el cómo tratás, ayudás y te preocupás por otras personas; esto para mí, también emana la belleza de las personas.



¿Qué significa para vos el modelaje?

Es un trabajo que me entusiasma, me apasiona y que lo disfruto día tras día. El ser modelo es una forma de hacer arte con mi cuerpo, saco lo mejor de mí y me enseña que las limitaciones solo las pongo yo.



¿Ya cerraste el ciclo de la televisión?

Todavía es algo que disfruto. Me encantaría participar en un reality internacional como Esto es Guerra, de Perú, o

Combate, en Argentina, cualquier programa de competencia. También disfruto mucho los programas de entretenimiento, si se llegara a presentar una oportunidad en la televisión boliviana, por mi parte encantada de trabajar. Y más adelante, cuando culmine mis estudios, me visualizo en otro tipo de formato, quizás algo más serio.



¿Estarías dispuesta a exponer tu vida amorosa a través de un programa televisivo?

Mi vida amorosa siempre ha estado expuesta, un programa más no marcaría la diferencia. Hace días se dijo que estaría en uno en el extranjero en el que se busca el amor. Considero que es una ventana grandísima para poder consolidar mi carrera y darle un impulso más.



¿Y participarías en concursos de belleza?

Sinceramente, no me llaman la atención.



Los últimos coronadores del Carnaval cruceño han elegido reinas con tus características: chicas hermosas de la TV y populares... ¿eso te interesa?

Esto sí, sería un privilegio. Cuando fui reina de los Piltrafas lo disfruté al máximo. La alegría, el cariño y el acercamiento de la gente es algo que te llena y que no tiene precio. Lloraría de felicidad.



¿Cómo se ve Yuvinka en unos cinco años?

No tengo porqué negarlo, soy una persona ambiciosa, perseverante y disciplinada en todas la áreas de mi vida. Si quiero algo, trabajo para conseguirlo. Por otro lado, me encanta viajar, me veo viajando por todo el mundo, trabajando los proyectos que estoy planeando hoy en día, me veo profesional y trabajando en la televisión. Y si surge la oportunidad, mudándome al exterior.