Diseñador de Papingo Maminga cuenta que no lo dejaron ingresar a un local en la Expocruz por su vestuario

El reconocido diseñador de modas Marco Gutiérrez no aguantó y contó el momento incómodo que paso en la Expocruz.

Él cuenta en su tik tok sobre cómo se sintió al intentar entrar a un stand boliche y no le permitieron su ingreso.

“Quise pagar mi entrada, ya que adentro estaban mis amigos, y se me acerca un tipo y me dice: 'No te vamos a dejar entrar por cómo estas vestido, con short y hay un dress code'”, contó.