Divertidas respuestas del exgobernador Rubén Costas a sus seguidores de Facebook (fans incluidas)

Hace solo dos días y después de dos meses de darse una vacación de las redes sociales, el exgobernador Rubén Costas reactivó su cuenta verificada en Facebook con la publicación de una fotografía y supo salir creativamente de los comentarios que generó entre sus seguidores.

Agradecidos, molestos, indiferentes y hasta fanáticas saltaron al teclado y el 'león' respondió a todo, incluso a una fan enamorada.

"No sé porqué, pero este hombre me encanta... y me dejó enamorada cuando me lo prendí una vez que vino a San Pedro Norte, desde ahí es mi amor, pero él no lo sabe", le escribió la mujer.

Ante la incómoda situación, la exautoridad salió muy bien del paso. "Lo del prende no recuerdo, pero si recuerdo lo bella que es la gente de mis provincias. ¡Saludos, bonita!", contestó, ganándose varios likes.

"¿Y la barba?", le preguntó otro y el líder respondió que "creciendo".

Pero no todos fueron muy simpáticos, hubo los que lo increparon y a los que también saludó. "El leonzinho nunca despertó... solo supo negociar con el masismo", acusó otro internauta. "¡Tranquilo! el león es Santa Cruz y Santa Cruz no traiciona a su gente", comentó.

"Este sr. tiene mucha culpa de lo que hoy se vive en Bolivia", apuntó otro de los molestos. "A ver querido, contame", lo retó Rubén Costas.