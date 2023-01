DJ Naya Claure: "Imaginate que te paguen para estar con tus actores favoritos"

¿Cómo te adaptaste? Fue costoso, esto nunca lo conté, pero hoy que lo superé no me da pena decirlo: pasé dos años con depresión, y gracias a terapia y al apoyo de mi esposo pude salir de esa etapa oscura. Fue duro dejar mi país, familia, trabajo y amigos y llegar a un lugar y no conocer a nadie y que nadie te conozca.

¿Cómo es la Naya de Samaipata y la de Palma de Mallorca? Con los años madurás, así que lo mismo que hago en Palma lo hago en Samaipata; me volví muy tranquila, disfruto más de una buena charla que de estar de fiesta. Igual, me hice amante de las flores y las plantas, la naturaleza en general.

¿Te visitaron bolivianos? Solo algunos amigos que viven en España, pero me encantaría que pudieran venir más, no se arrepentirán de conocer este paraíso.

¿Cómo se da la oportunidad de la actuación?

En 2018 me presenté a un casting para la serie White lines, del productor de La casa de papel, y me ficharon para ser una DJ en el segundo capítulo, y para estar en otras escenas. Desde entonces me inscribí a otras agencias y ahora recibo ofertas seguido. Una de las últimas que rodé fue la sexta temporada de la serie The Crown.