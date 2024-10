Dos abogadas conquistan los títulos de Azafata y Chica Calendario EL DEBER

La hermosa Natalia Méndez, de 27 años, se consagró como Azafata EL DEBER 2024, un título que llegó a su vida de forma inesperada. Natalia comparte que su querida amiga, Camila Sanabria, ex Miss Bolivia, fue quien la motivó a participar en el certamen, después de haber trabajado juntas durante la feria. “Con su energía positiva, me dio muchos ánimos y hasta me ofreció clases de pasarela. Camila, siempre una diva, me ayudó a dar este gran paso”, comentó Méndez con gratitud.