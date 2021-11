Dwayne Johnson, el primero que se compromete a no usar más armas reales en sus películas

Escucha esta nota aquí

Al fin, después de la conmoción por la muerte de la directora de fotografía de Rust, Halyna Hutchins, Hollywood reacciona y asume medidas para garantizar que no se repita este tipo de fatalidad.

Tras el accidente ocurrido el 21 de octubre, en el que el actor Alec Baldwin disparó un arma que supuestamente estaba vacía, disparando fatalmente a Hutchins, muchos se pronunciaron, pero todavía no asumen medidas concretas.

En realidad, el actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca' es el primero en pronunciarse, a la espera de que se copie su iniciativa.

La estrella dijo que prohibió el uso de armas de fuego reales en los sets de películas y programas de televisión que produce.

"No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles ... que cualquier película que tengamos avanzando con Seven Bucks Productions - cualquier película, cualquier programa de televisión ... no usaremos armas reales en absoluto", se comprometió con la revista Variety.

"Vamos a cambiar a pistolas de goma, y nos encargaremos de eso en la edición. No nos vamos a preocupar por los dólares; no nos preocuparemos por lo que cueste", recalcó el actor que estrenará Alerta Roja, película que se estrenará en Netflix, para Bolivia, el 12 de noviembre.

De igual manera, Johnson envió a la familia de Halyna y a su amigo Alec Baldwin su solidaridad.

La productora de La Roca tiene en su carpeta éxitos como Jungle Cruise y Jumanji, entre otras.