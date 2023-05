Dwayne Johnson 'La Roca' regresa a la famosa saga 'Rápidos y Furiosos'

La Roca dejó la franquicia varios años atrás , señalando que no volvería a aparecer en ninguna película de la saga, siendo así que el actor y productor de Rápidos y Furiosos, Vin Diesel, le rogara a través de Instagram que regresara junto con el elenco principal. Un mes después de la apelación de Diesel en las redes sociales, Johnson comentó a CNN las razones por las cuales no tenía planeado regresar:

“Le dije a Diesel directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y apoyaría el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara. La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos en la publicación, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento”.