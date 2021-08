¿Dwayne Johnson sigue la 'moda' de los famosos de no ducharse?

Escucha esta nota aquí

Ya son varios los famosos de Hollywood que se rebelaron públicamente contra la ducha, imponiendo una tendencia peculiar en su mundillo. Primero fue Ashton Kutcher, luego Kristen Bell, que exageró un poco, y, el fin de semana, Jake Gyllenhaal, defraudando a muchos seguidores.

Pues, inquieta, una usuaria de Twitter quiso saber si Dwayne Johnson también sigue esta moda. "Hemos decidido que La Roca no puede ser uno de esos apestosos y nos rompería el corazón si descubriéramos lo contrario", escribió una mujer, mencionando a Johnson.

De inmediato, el actor de Rápidos y furiosos aclaró que no pertenece al club de los que no se "lavan".

"Soy lo opuesto a una celebridad que 'no se lava'. Me ducho con agua fría cuando salgo de la cama para empezar el día. Me ducho con agua tibia después del entrenamiento y antes de ir a trabajar. Y me ducho con agua caliente cuando llego a casa del trabajo: lavado facial, corporal, exfoliante y canto (desafinado) en la ducha", contestó la estrella.

Tras la aclaración, su seguidora quedó aliviada, como manifestó. "Eso es lo que queríamos oír", comentó la usuaria.



Todo el tema de las duchas empezó cuando Kutcher dijo que solo se lavaba lo justo y necesario a diario ("axilas y entrepierna"). Jake Gyllenhaal lo siguió y dijo que "bañarse no es tan necesario". "Ya nos limpiamos de manera natural", declaró.





Sin embargo, la actriz Kristen Bell se fue al extremo, pues aseguró que el mal olor le indica cuándo bañar a sus hijos. "Una vez que detectas un tufillo, sabes que necesitas bañarlos", expresó.