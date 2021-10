'Easy on me' de Adele rompe el récord de reproducciones en un día en la historia de Spotify

Escucha esta nota aquí

"Easy on me" de Adele rompió el récord de Spotify este viernes 15 de octubre y se convirtió en la canción más escuchada en un día en el servicio de transmisión, anunció la compañía.

Spotify aún no ha especificado el número exacto de transmisiones que ha acumulado la canción, pero la cuenta de Twitter Chart Data escribió que "Easy on Me" y "Butter" de BTS ahora comparten los dos mayores recuentos de transmisiones de un solo día de Spotify, con más de 20 millones.

"Easy on Me" se lanzó a la medianoche del viernes, hora del Reino Unido, lo que significa que fue recibido en Estados Unidos el jueves a las 4 pm PT / 7 pm ET. La naturaleza reflexiva de la canción, junto con su video musical, les dio a sus fans un respiro emocional muy necesario y fue bien recibido por los críticos.

La canción es el primer sencillo de la cantante desde 2015 y forma parte del álbum "30", que saldrá el 19 de noviembre.

Tras el debut con "19", a partir de 2008, llegaron los álbumes "21" y "25". En todos los casos, los números corresponden a la edad que tenía cuando creó las canciones. Será así con "30".

El cuarto álbum de la cantante de 33 años es su forma de explicarle a su hijo por qué se divorció.

"Ciertamente, ni siquiera estaba cerca de donde esperaba estar cuando comencé, hace casi tres años. En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura. Incluso voluntariamente, arrojándome a un laberinto de absoluta confusión y agitación interior ”, escribió la cantante, al anunciar el disco.

"Aprendí muchas verdades sobre mí a lo largo del camino. Dejé caer muchas capas, pero también me involucré en otras nuevas. Encontré mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que lidiar y siento que finalmente encontré mis sentimientos nuevamente. paz en mi vida ".