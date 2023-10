Ed Sheeran confesó que quedó ciego al fumar marihuana con Snoop Dogg

La noche empezó de forma inocente y tranquila. “¿Qué hay, reina?”, cuenta Sheeran que le dijo el intérprete de Drop It Like Its Hot al conocer a su suegra después del concierto, lo que causó un estallido de risas por parte de los conductores del podcast. A medida que iban bebiendo unos vinos en los camerinos, para sorpresa de sus fans, la estrella británica confesó que pensaba que en algún momento iba a tener que drogarse fumando, pues Snoop Dogg es un conocido amante de la marihuana y para poder decir “he fumado con Snoop Dogg”.



En vista de que estaban teniendo una “buena conversación” y creando buenas memorias, el ganador del Grammy relata que Snoop le ofreció marihuana, a lo que él no pudo evitar aceptar. Al inicio cuenta que se sintió bien. “Luego fumé un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más”, continuó. “Dios, recuerdo que lo miré y pensaba: ‘No veo nada ahora mismo’”.