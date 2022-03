Ed Sheeran debutará en el reguetón con J Balvin y cantará en español

El cantautor Ed Sheeran ha colaborado con J Balvin en dos canciones que llegarán muy pronto a las plataformas de streaming y de las que también se conocen sus títulos: Sigue y Forever My Love.



Aunque no suele pronunciarse antes de lo debido sobre los detalles de sus nuevas creaciones, en esta ocasión el pelirrojo artista habló en Twitter para dar a conocer algunas divertidas anécdotas de su relación con el cantante de reguetón, con quien ha disfrutado de una gran complicidad en el estudio de grabación.



"Me encontré a J Balvin en un gimnasio de Nueva York el año pasado. Reconocí rápidamente su voz mientras hablaba por teléfono, así que fui a saludarlo. Acabamos hablando tanto, que nos fuimos a comer y a tomar té después. Nos hemos hecho muy buenos amigos y no paramos de hablar", reveló el británico sobre el origen de su amistad con el colombiano.



So I want to share something with you that I’ve been working on. I met @JBALVIN in a gym in New York last year.

It was just me and him very early in the morning. I recognised his voice when he was on the phone so I just went up and said hi... pic.twitter.com/O21klmbJnf