Eddy Chuquimia, el baterista de Efecto Mandarina lucha por su vida

Uno de los grupos musicales más importantes del país, Efecto Mandarina, está afectado por el coronavirus. Su baterista Eddy Chuquimia Churata (41) se contagió del virus hace una semana y en pocos días su salud ha desmejorado notablemente. Ayer fue llevado al hospital municipal La Portada de la ciudad de La Paz, donde fue internado, aunque los médicos piden que sea ingresado lo más pronto posible en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sin embargo no existe ni una cama libre en una UCI en los centros médicos paceños, todo está lleno, el sistema de salud ha sido rebasado y nadie puede hacer nada, informaron los familiares de Eddy, que están desesperados por esta situación.





Contaron que el músico se sintió mal hace ocho días, pero no dijo nada para no molestar. Cuando ya no aguantó los dolores les comunicó a sus allegados como se sentía, fue llevado a un hospital, le hicieron la prueba del coronavirus y salió positivo. Lo internaron en una habitación normal de un hospital, pero él requiere atención especializada.

Los pulmones de Chuquimia están afectados en el 50%, es decir que solo funcionan la mitad de su capacidad, lo que es peligroso para su estabilidad física. Está con oxígeno y en cualquier momento va a requerir respirador artificial. Cuentan que está consciente y sabe lo que le está pasando. No habla pero se comunica por medio del WhatsApp.

La familia del artista cuenta que la situación es desesperante, pues todos los espacios de los hospitales están llenos y no saben cuándo habrá un lugar en una UCI para que Eddy pueda ser atendido ahí. Dicen que se sienten impotentes porque no pueden hacer nada, ya agotaron todas las instancias de ayuda y en todas partes les dicen que deben esperar.





Además los gastos son grandes, se tienen que comprar remedios y pagar algunos de los estudios que le realizan. Por ello es que piden que los ayuden para poder devolver la salud a este artista nacional. Quienes deseen apoyarlos lo pueden hacer a nombre de:



Eddy Germán Chuquimia Churata, banco Bisa, cuenta 420891-001-4.