El actor Damian Lewis rindió un emotivo tributo a su esposa, la actriz Helen McCrory

Damian Lewis ha escrito un emotivo homenaje a su esposa Helen McCrory pocos días después de que la actriz de Peaky Blinders muriera a la edad de 52 años.

En un artículo de opinión, en The Sunday Times, publicado este domingo, el actor de “Homeland” y “Band of brothers” reflexionó sobre la vida de su "Dame Helen", (apodo por el que era conocida por sus allegados), de quien dijo que era "como persona, aún más brillante que como actriz". También reveló que ella no tenía "miedo, amargura, ni autocompasión" por su prematura muerte.

"Nunca había conocido a nadie que difundiera la felicidad de manera tan consciente", dijo Lewis en el emotivo y desgarrador artículo, y explicó que las enfermeras que estaban tratando su cáncer esperaban a diario con ansias verla "porque ella hacía que su día fuera mejor".

“Nunca he conocido a nadie capaz de disfrutar tanto de la vida. Su habilidad para estar en el presente y disfrutar el momento fue inspiradora. Tampoco le interesaba mirarse el ombligo. Ningún interés propio real en la autorreflexión; ella creía en mirar hacia afuera, no hacia adentro. Por eso fue capaz de iluminar con tanta fuerza a los demás ”, dijo.

Lewis recordó a una mujer que era "muy divertida", pero también que podía estar "magníficamente enojada, imperiosa, desdeñosa". Gloriosamente ". Al final, ella estaba feliz, agregó. "Siempre. Algunas personas creen que la felicidad es un derecho, algunas personas encuentran difícil la felicidad. Es una emoción esquiva. Helen creía que eliges la felicidad ".

En la muerte, Lewis dijo que su esposa mostró una generosidad feroz, diciéndole que "tenga novias, muchas…" después de su fallecimiento, pero, con un destello de humor, agregó: "Intenta al menos pasar el funeral sin besar a alguien". En comentarios a sus dos hijos, ella les dijo: "No estén tristes, porque aunque estoy a punto de apagarme, he vivido la vida que quería".

Lewis dijo: “Ya la extraño. Ha brillado más intensamente en los últimos meses de lo que imaginé que podría brillar incluso la estrella más brillante. También en la vida tuvimos que ‘levantarnos’ para conocerla. Pero su mayor y más exquisito acto de valentía y generosidad ha sido 'normalizar' su muerte".

“No ha mostrado miedo, amargura, autocompasión, solo nos armó de valor para seguir adelante e insistió en que nadie esté triste, porque ella era feliz. Estoy asombrado por ella. Ella ha sido un meteoro en nuestra vida ", concluyó el actor.