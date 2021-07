El actor Guillermo Francella se contagia de coronavirus durante el rodaje de una serie

Escucha esta nota aquí

Es uno de los actores más populares de Argentina, trabajó en el famoso filme El secreto de sus ojos, ganadora del Óscar a la mejor película extranjera en 2010 y ha protagonizado varias y exitosas comedias en la televisión de su país y España. Guillermo Francella estaba grabando la teleserie El encargado, cuando en el estudio rutinario de coronavirus, que se hacen todos los actores y productores, dio positivo.

De inmediato fue apartado de la filmación, llevado a un hospital donde le realizaron varios estudios médicos que confirmaron que es portador del Covid-19. Entonces le recomendaron aislarse y seguir un tratamiento médico.

El comediante contó que sus síntomas son muy leves, que pasarían por un simple resfrío, por lo que nunca pensó estar contagiado. "Me sorprendió, porque además me cuido mucho, sigo las normas de bioseguridad y no me expongo a estar en aglomeraciones", comentó. Tiene 66 años y ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, cuenta el diario La Nación.





La producción de El encargado expresó que todo el personal que trabajó con el actor fue separado de las filmaciones, hasta que se confirme que no portan el virus. Entre ellos se encuentran Mariano Cohn y Gastón Duprat, los realizadores más importantes de la teleserie.



Mientras Francella se recupera y sus colegas están en observación, las escenas en las que ellos no aparecen se graban en otros escenarios, informó Gastón Cocchiarale, uno de los responsables de la realización de la serie.

Los realizadores explicaron que por normas del Ministerio de Salud de Argentina todas las producciones televisivas y cinematográficas deben seguir con rigor las normas de bioseguridad, para poder detectar a tiempo a los contagiados, en un país que ha sido muy golpeado por el coronavirus.