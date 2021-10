El actor Johan Hill pide “amablemente” que no opinen sobre su cuerpo

Escucha esta nota aquí

Con una relativamente larga carrera como actor, comediante y director de cine, Johan Hill no se acostumbra y no está dispuesto a hacerlo a lo que conlleva ser una figura pública. El actor, dos veces nominado a los Óscar publicó un sincero post, pidiendo "amablemente" a sus seguidores que dejen de opinar su cuerpo.

"Sé que lo hacen con buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten nada sobre mi cuerpo, bien o mal, no es útil y no se siente bien. No me gusta y pido respeto en ese sentido", escribió el actor.





La estrella de 37 años, famoso por sus papeles en las comedias Súper cool, Comando especial o Misión rockstar, ya se manifestó anteriormente sobre sus inseguridades y las críticas, que llegaron especialmente de los medios.

"No creo que nunca me quité la camisa en una piscina hasta que tuve unos 30 años, incluso frente a familiares y amigos. Probablemente hubiera sucedido antes si las inseguridades de mi infancia no hubieran sido exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores", publicó en febrero junto a una foto en la playa.

Afortunadamente y según Hill, aprendió a aceptar su cuerpo y lo dejó claro.

"La idea de que los medios de comunicación intenten jugar conmigo acechándome mientras navego y publicando fotos como esta y que ya no me afecte es genial. Tengo 37 años y finalmente me amo y me acepto", agregó.



Más fotos en la playa o de su día a día corroboraron ese cambio.

Tras la reciente publicación, varios famosos salieron a manifestarle su apoyo y admiración, aunque horas después él decidió eliminar los comentarios y quedarse con los más de 600 mil corazones de aprobación.