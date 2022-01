El actor mexicano Eric del Castillo estalla contra las críticas por no vacunarse contra Covid-19

Escucha esta nota aquí

Desde inicios de la pandemia el famoso actor mexicano, Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo han causado polémica al declarase que no quieren vacunarse contra el Covid-19 y se cuidan con métodos alternativos.

Ante tantas críticas constantes, el actor estalló contra quienes lo atacan por oponerse a la vacunación.

Eric del Castillo advirtió al programa mexicano de televisión TV Azteca que él y su esposa Kate se encuentran muy bien y saludables, afirma que es gracias a la medicina alternativa que existe.

"Me quiero probar una prueba, no porque dude de mi salud, si no para decirle a mucha gente ¡Estoy sano!, ya no me estén fregando", expresó el actor al programa de Tv Venga la alegría. "Me molesta. En la salud estoy bien. Pero ya me da coraje, la verdad ".

Los constantes cuestionamientos al respecto ya están trayendo consecuencias, el actor ha perdido oportunidades laborales a raíz de su posición. "Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño", advirtió Castillo.

"En fin, si me quieren contratar bien y si no '¡Me da lo mismo!' tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", agregó. "Ahora bien, que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan, mejor que mi hija Kate".

El actor enfatiza que no es antivacunas, solo tiene una postura personal al respecto. "Yo no estoy en contra de la vacuna, y debo de reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones. Y vacúnense, por favor".

