El actor que hace de 'Ali' en 'El Juego del Calamar', cuenta cómo llegó a participar de la popular serie

Anupam Tripathi , la estrella emergente nacida en India y con sede en Corea del Sur del fenómeno mundial de la serie de Netflix 'El Juego del Calamar', apenas está asimilando el éxito del programa.

Tripathi interpreta a Ali Abdul, un migrante paquistaní en Corea del Sur que es uno de los cientos de personas profundamente endeudadas que participan en una competencia mortal basada en juegos para niños tradicionales en Corea.

"Sentíamos que sería bien recibida, pero cuando se convirtió en un fenómeno y sensación, no me lo esperaba, no estaba preparado", dijo Tripathi a la revista Variety.

La serie se estrenó el 17 de septiembre. “Todavía recuerdo. Fue el 17 de Septiembre, a las 16:00, mi vida estaba bien, pero después de las 17:00, se hizo enorme, descomunal; de repente todo el mundo me enviaba mensajes y fue 'Ali,' ' Ali”, contó Tripathi.

Tripathi creció en Nueva Delhi, India, donde su interés principal era la música hasta que se topó con una producción teatral de "Spartacus". Se enganchó e hizo de un esclavo en la producción. Desde 2006 hasta 2010, Tripathi formó parte del grupo de teatro Behroop, con el mentor del fallecido dramaturgo Shahid Anwar.

El actor en ciernes tenía la intención de postularse para la prestigiosa Escuela Nacional de Drama de la India, la institución que ha producido a algunos de los mejores actores del país, incluidos Naseeruddin Shah, Irrfan Khan, Adil Hussain y Nawazuddin Siddiqui, pero Corea del Sur llamó.

Un amigo le informó que había una beca asiática de artes disponible para estudiar actuación en la Universidad Nacional de las Artes de Corea. Tripathi aprobó el examen requerido, ganó una beca y se unió como estudiante en 2010. El idioma fue inicialmente un problema, pero el actor dominó el coreano en menos de dos años.

Después de graduarse, Tripathi apareció en varias películas y series durante tres años, incluida la exitosa película "Ode to My Father", la exitosa serie "Descendants of the Sun" y la película de 2021 "Space Sweepers". “No hubo un papel pequeño para mí, seguí adelante en este campo”, dijo Tripathi. Luego, el actor solicitó una maestría en actuación en su alma mater y ganó otra beca.

En enero de 2020, después de regresar a Corea del Sur de un breve viaje a casa, Tripathi fue contactada por una agencia de casting coreana especializada en personajes extranjeros. El actor envió una cinta y luego pasó a una audición con el director de casting. El idioma ya no era una barrera. El papel era el de Ali en “El juego del Calamar”.

La siguiente etapa fue una reunión con el director Hwang Dong-Hyuk. Tripathi, del que estaba familiarizado con su trabajo anterior, el drama de acción de la época que ganó múltiples premios en 2017, "The Fortress".

“En ese momento no estaba en forma, porque acababa de regresar y comer mucha comida casera, y una vez que dijeron: 'Está bien, estás haciendo este personaje, pero tienes que subir de peso’. Me dije tengo que trabajar para conseguirlo ”, contó Tripathi. Un amigo lo ayudó a fortalecer su cuerpo. "Gané 5 o 6 kilogramos y al menos parecía alguien que tiene algo de poder". Sin revelar ningún spoiler, la fuerza física de Ali en El Juego del Calamar” es uno de los elementos clave de su personaje.

La siguiente etapa fue la preparación para interpretar a un personaje paquistaní. Tripathi se metió en eso viendo documentales de la BBC, videos de YouTube sobre migrantes paquistaníes y pasando tiempo con amigos paquistaníes en Corea del Sur para aprender los matices de la dicción en urdu.

"Traté de acercarme lo más que pude al personaje", dijo Tripathi. “Seguí pensando que se lanzaría en 190 países, entonces, ¿cómo puedo conectarme con la audiencia como personaje? Esa fue mi búsqueda interna durante todo el día, desde el día en que me dijeron que sí hasta el día en que terminó ". El actor conoció a varias personas y almacenó momentos y gestos para usarlos como Ali.

Tripathi inició su participación en junio a octubre de 2020 con una pausa forzada de un mes en el medio debido al coronavirus. “Disfruté mucho trabajar con este equipo, fue maravilloso”, dijo Tripathi. “Los decorados son majestuosos, mágicos: vas allí, te conviertes en el personaje. Ese es el tipo de escenario que han creado. Ayudó a todos a evolucionar sus personajes mejor. No fue un proceso tan fácil. Pero todos estaban unidos. Ali salió de allí y ahora todo el mundo habla de eso. Me siento feliz."

El actor se niega a afirmar si habrá una temporada más del programa. "No puedo decir nada al respecto porque eso depende del director, el escritor y el equipo de producción, espero, porque a todos les encanta", dijo Tripathi riendo.

Con respecto al futuro, Tripathi dice: “Este fue solo el punto de partida para mí. Veamos hasta dónde puedo avanzar de una mejor manera como actor o en mi oficio". El actor está buscando hacer más trabajo en Corea del Sur, incluso en diferentes dialectos del idioma. También habla inglés e hindi con fluidez.

“He hecho teatro solo en India, pero quiero ver y explorar cómo lo haré en mi propio idioma”, dijo Tripathi. “Me encantaría expresarme allí. Ese es mi último sueño: actuar frente a mi propia casa y mi propia audiencia ".