El bikini que brilla en la oscuridad de Kourtney Kardashian

Es la mayor del clan y quizá la más rebelde en el sentido de que siempre quiso abandonar el reality familiar porque no quería seguir contando su vida en televisión. Así que cuando la familia anunció que el show terminaba tras diez años, Kourtney Kardashian (42) se puso muy contenta.

"Uno de los motivos por los que este proyecto se acaba es porque ellas misma controlan sus vidas y lo que quieren compartir en sus redes sociales. No tiene mucho sentido seguir haciendo un formato que parece no tener más recorrido. Además, sus fans siempre podrá seguir sabiendo qué está pasando en sus vidas porque ellas mismas seguirán haciéndolo público en rede sociales", dijo Kris Jenner días después de anunciar que 'Keeping Up With The Kardashians' llegaba a su fin.



Y de ahí que, en el caso de Kourtney Kardashian, nos hayamos ido enterando de cada nueva novedad en su vida a través de su cuenta de Instagram donde la siguen 135 millones de personas. ¿Qué su corazón está ocupado? Ella misma nos lo cuenta y nos comparte una imagen con Travis Baker, con quien mantiene una relación de lo más estable desde hace ya varios meses.



Sin embargo, ha sido un post en el que ha posado en una piscina con un bañador blanco que brilla en la oscuridad lo que ha hecho que sus seguidores se vuelven absolutamente locos.