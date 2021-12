El calendario Pirelli otra vez deja de lado a las modelos y apuesta por estrellas de la música

Escucha esta nota aquí

En 2016, el calendario Pirelli se unió a la revolución de belleza y cambió a las protagonistas de su esperada y codiciada publicación anual. Desde ese año, las modelos y celebridades que hasta entonces habían ilustrado los 12 meses del año con poses sugerentes y desnudos artísticos, pasaron a descansar para dar paso a mujeres no solo reales, sino extraordinarias.

Pues, la temática de 2022 vuelve a sorprender porque en esta oportunidad el calendario será protagonizado por estrellas de la música de una amplia variedad en cuanto a edad, género y sexo. La colección se tituló On the road, trata sobre artistas mientras están de gira y algunas de sus figuras son Cher, Rita Ora, Iggy Pop y St. Vincent.

Además, el fotógrafo de estas estrellas fue alguien del gremio, el músico canadiense Bryan Adams, famoso por temas como Heaven y (Everything i do) I do it for you, entre otros, y por demostrar desde hace años su pasión por la fotografía. Adams también tiene su mes.

La cantautora y multiinstrumentista estadounidense St. Vincent (39) ilustra febrero





Sangre latina en marzo, con la colombo-estadounidense Kali Uchis (29)

Abril es para la rapera Saweetie (28)

La 'diosa del pop', Cher (75) aparece en mayo

Junio, con Normani Kordei (25), ex Fifth Harmony

Tan popular como actriz y como cantante Jennifer Hudson (40) es la figura de julio

El roquero Iggy Pop (74), con el cuerpo plateado para ilustrar agosto

La canadiense Grimes (33) se ganó septiembre por su diversidad de estilos y el arte que plasma en videoclips

El rapero chino Bohan Phoenix (28) para octubre

Rita Ora (31), cantante y actriz británica de ascendencia kosovar, en noviembre

El broche de oro, una guitarra sobre el capó de un auto, en diciembre