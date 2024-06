El cantante Kevin Jonas reveló que padece cáncer de piel

“Hoy me van a extirpar un carcinoma basocelular de la cabeza”, comenzó diciendo. Luego explicó que se trataba de “un pequeño cáncer de piel que comenzó a crecer” . “Ahora tengo que operarme para extirparlo”, sostuvo sobre el lunar en su frente que resultó ser un tumor maligno.

Tras la operación, mostró el resultado con u n emoji para evitar que se vea la cicatriz . “Ya está hecho”, indicó, y mencionó que estaba listo para regresar a su casa. “Asegúrense de revisar esos lunares”, dijo el integrante de los Jonas Brothers en el video, que no tardó en dar la vuelta al mundo.

“¡Dios mío, me alegro de que te lo hayas arreglado desde el principio! ¡Te quiero Kev! Cúrate rápido”; “¡¡¡Gracias por revisarlo!!! Espero que se cure bien”; “Alégrate de haber llegado a tiempo”; “Cuídate mi rey, me alegra que no haya pasado nada malo” y “Estamos muy contentos de escuchar que tu cirugía salió bien y que todo está bien. Enviando energía positiva”, fueron solo algunos de los mensajes que le enviaron para hacerle llegar su cariño.