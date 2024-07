El cantante Lit Killah desata polémica al decir que al único país que no iría a cantar es a Bolivia por la altura

El cantante, compositor y streamer argentino Mauro Román Monzón, conocido artísticamente como Lit Killah, ha generado una fuerte controversia a l afirmar que Bolivia es el único país al que no iría a cantar. Estas declaraciones las hizo en un programa encabezado por el popular streamer Ibai Llanos .

Durante la transmisión, Lit Killah comentó: “Hay un país que yo no quiero ir nunca , pero les voy a explicar ahora el contexto”.

El artista continuó explicando que la altitud de Bolivia, que supera los 5,000 metros, es un factor determinante para su decisión. “Todos los artistas que van me dicen que se desmayan, que les sangra la nariz. Yo voy ahí y me muero, no quiero bajar del avión y luego irme”, explicó Lit Killah.