El carnaval cruceño que se vivirá en California, Estados Unidos, será solidario

Con el objetivo de llevar la alegría del carnaval cruceño a los Estados Unidos y ser solidarios con las personas con problemas renales, la organización The Bolivian Dialysis Assistance League Inc. (BDAL), está a la cabeza de una gran campaña solidaria.



Es por ello que diferentes reinas del carnaval participaran del evento carnavalero junto a la Jarana de California, que se llevará a cabo el 22 de junio con invitadas de lujo como Aitana Tufiño y Esthefany Rivero, Miss Bolivia 2023, junto con otras reinas del carnaval como Verónica Mansilla, Adriana Cortez, Amanda Gerrero, Diandra Herrera, y Esthefany Tuma, quienes arribarán la país del Norte.



Estas reinas viajarán desde Santa Cruz hasta Los Ángeles, California, donde se encontrarán con las soberanas infantiles de la BDAL: Olivia Milán Cole, Alexis Rivero, Jhovana Ruiloba, Mónica Mendoza, y Roxana Merubia.