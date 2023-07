El causante del divorcio de Ricky Martin sería un modelo argentino

El conductor del programa LAM, de América TV, señaló al argentino Santiago Elissalt como el nuevo compañero del intérprete a quien, al igual que su ex pareja, conoció a través de las redes sociales hace algunos meses. “Según se supo, habría un nuevo amor en la vida del puertorriqueño: un modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata”, comenzó diciendo De Brito.

“Hace Only Fans y muestra todos sus atributos, todos, que no se pueden mostrar. Tiene una cuenta que comercializa contenido a través de las redes y allí lo habría conocido Jwan Josef, que se lo habría mostrado a Ricky.