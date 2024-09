El coqueto cruce de Franco Colapinto con una periodista se vuelve viral antes de su primera carrera en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto dio de qué hablar en su primer fin de semana en la Fórmula 1, no solo por su ascenso a la máxima categoría del automovilismo, sino también por un simpático intercambio con la periodista española Christine GZ que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.



Colapinto, de 21 años, fue promovido a la Fórmula 1 para reemplazar a Logan Sargeant en la escudería Williams, después de que el contrato del piloto estadounidense fuera rescindido debido al rendimiento insatisfactorio y los accidentes en pista. El joven piloto, que corrió media temporada en la F2 y forma parte de la Academia Williams, debutará en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza este fin de semana.



En la previa al inicio del Gran Premio, Colapinto fue entrevistado por diversos medios internacionales. Durante una de las entrevistas, realizada por la corresponsal de Dazn España, Christine GZ, el piloto protagonizó un divertido cruce de palabras que se vitalizó rápidamente en TikTok.



“Estoy en una nube... Gracias por hacerme esta nota, tenía muchas ganas de que me entrevistaran. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá”, comenzó Colapinto.



Christine GZ respondió en tono juguetón: “He visto muchas entrevistas tuyas, y me dije 'este chico me va a caer muy bien'”, a lo que Colapinto contestó con humor: “¿Qué entrevista habrás visto?” y la periodista agregó: “Ya te lo cuento luego, mejor, que ahora no se puede grabar”.