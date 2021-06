El Covid-19 ataca a la familia de la cantante Zulma Yugar

Escucha esta nota aquí

La folclorista boliviana y una de las voces más reconocidas del país Zulma Yugar compartió con sus seguidores de las redes sociales que dio positivo al Covid-19, al igual que uno de sus nietos. La artista indicó que se contagió a pocos días de recibir de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el virus.

"No quise causarles más preocupación, pero también sé que es mi obligación comentarles por lo que estoy pasando. El día martes 25 del presente por molestias que tenía en la garganta fui hacerme la prueba del Covid-19 y que lamentablemente dio POSITIVO, lo desconcertante es que al día siguiente miércoles 26 me correspondía hacerme colocar la. 2da dosis de la vacuna PFIZER la que aparentemente no sirvió como protección la 1ra dosis", comienza el mensaje de la cantante.

La intérprete, de 69 años, también actualizó que trata la enfermedad desde su casa y pidió oraciones para su recuperación y la de su pequeño.



"Me encuentro recluida en mi domicilio con los cuidados necesarios y con la esperanza de superar este mal. También mi nieto Diego está contagiado; sin embargo el está en franca mejoría", finalizó.