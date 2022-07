El creador de "Game of Thrones" trae de vuelta a Westeros a la Comic-Con

Tres años después del final de "Game of Thrones", su autor George RR Martin y el reparto de la nueva precuela de la serie, "La casa del dragón", hablaron del enorme desafío de seguir el éxito de la archipopular serie de HBO en la Comic-Con el sábado.



Los libros fantásticos de Martin dieron vida a la serie "Game of Thrones" así como a varias producciones derivadas. La primera -que se lanzará el 21 de agosto- narra la historia de la reinante familia asesina Targaryen y sus 17 dragones.



"Es muy emocionante. Al inicio siempre estás nervioso porque estos libros, estos personajes, son como mis hijos", dijo Martin.



"¿Cómo van a tratarlos? ¿Vas a reconocerlos cuando te los devuelvan?", se preguntó el autor que también se declaró "muy, muy afortunado aquí... he visto nueve de 10 episodios y es sorprendente".



El actor Paddy Considine interpreta al amable rey Viserys, mientras que Matt Smith actúa en el rol de su ambicioso hermano, el príncipe Daemon, y Emma D'Arcy, el de su única hija, la princesa Rhaenyra.



"Esta serie empieza en el cúspide absoluta de la dinastía, en el apogeo de poder, de riqueza y de influencia", afirmó el creador y guionista Ryan Condal.



"Poseen la mayor cantidad de dragones que jamás tendrán, y esto es justo antes de que la rosa comience a salir del capullo".



Cada uno de los 17 dragones tendrá su propio aspecto y carácter distintivo, agregó.



'Monstruo'