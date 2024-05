"El dinero no importa": Coppola se refiere a la millonaria suma invertida en 'Megalópolis'

Durante el 77º Festival de Cannes, Francis Ford Coppola dio declaraciones sobre su más reciente producción, "Megalópolis", en una conferencia de prensa. El evento contó con la presencia de dos de sus nietas y el reparto del filme.

Según CNN la conferencia abordó múltiples detalles de esta película de ciencia ficción, cuyo desarrollo abarcó cuatro décadas y requirió una inversión de 120 millones de dólares del propio Coppola.

La primera proyección de "Megalópolis" generó opiniones divididas entre críticos y audiencias, informó CNN. A sus 85 años, Coppola se mostró satisfecho con el resultado del filme. “Los aplausos que escuché me dieron alivio y alegría,” comentó el director, quien no competía en Cannes desde "Apocalypse Now", hace 45 años.

Coppola explicó su decisión de financiar "Megalópolis" con sus propios recursos. “El dinero no importa. Mis hijos, sin excepción, tienen maravillosas carreras sin necesidad de una fortuna. Lo importante son los amigos,” afirmó, según The New York Times. “Un amigo nunca te defraudará. El dinero se puede evaporar”.

La trama de "Megalópolis" se desarrolla en New Rome, una ciudad similar a Nueva York, y sigue a César Catilina (interpretado por Adam Driver), un arquitecto visionario que se enfrenta al alcalde conservador Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) y al radical Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) en su esfuerzo por construir una sociedad utópica, narra IMDb.

Primeras imágenes de Megalópolis.

​

Coppola aprovechó para comparar la situación política actual de Estados Unidos con la caída de la República romana, subrayando la relevancia contemporánea de su obra. “Nuestra política nos ha llevado al punto donde podríamos perder nuestra república, y por eso no serán los políticos los que nos salvarán, sino los artistas,” explicó.

"Megalópolis" ha suscitado un debate entre quienes valoran la audaz propuesta de Coppola y quienes la consideran una obra confusa. El director también mencionó las dificultades para encontrar compradores o distribuidores que lleven "Megalópolis" a los cines de Estados Unidos, aunque tiene asegurado un lanzamiento en IMAX y ha vendido derechos en algunas regiones de Europa.

“Los estudios tienen grandes deudas y su trabajo ya no es tanto hacer películas, sino pagar sus deudas. Las nuevas empresas como Amazon, Apple y Microsoft, que tienen mucho dinero, podrían ser el futuro, y los estudios que conocíamos desde hace tanto tiempo, algunos muy buenos, quizá ya no estén en el futuro”, citó The Hollywood Reporter.

Coppola no descartó la posibilidad de revisar y re-editar "Megalópolis" en el futuro, aunque ya ha comenzado a trabajar en un nuevo guion, descartando su retiro. “Planeo estar aquí en 20 años”, concluyó.