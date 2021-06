El divorcio de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver a punto de llegar a su fin una década después de su separación

Escucha esta nota aquí

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se separaron hace casi 10 años, el 1 de julio de 2011, sin embargo, hasta ahora, el proceso de divorcio continúa abierto, aunque todo apunta a que este está muy cerca de finalizar.

La estrella de Terminator, de 73 años, presentó una 'declaración de divulgación' que indica que el caso 'está llegando a su fin', según documentos legales obtenidos por el portal de noticias The Blast.

Y es que para poder dar por concluido el proceso, tanto el actor como su ex mujer tienen que intercambiar esta declaración final para que pueda llevarse a cabo un juicio en que se repartirían los bienes, ya que el asunto de la manutención de sus cuatro hijos Katherine, de 31 años, Christina, de 29, Patrick, de 27 y Christopher, de 23, no sería un tema a tratar, no solo porque ya son mayores de edad, sino porque en su momento ambos acordaron rápidamente una custodia compartida, por lo que todo se reduce a cuestiones de dinero.

Al parecer, el exmatrimonio tiene un patrimonio conjunto valorado en más de 300 millones de dólares que hasta ahora no ha sido repartido y el cual debería dividirse para poder dar por concluido su divorcio. Al no existir ningún acuerdo prenupcial, este debería ser distribuido a partes iguales entre ellos, por lo que tampoco debería existir ningún obstáculo que les impidiera llegar a un buen entendimiento.

Maria Shriver solicitó el divorcio de Arnold Schwarzenegger el 1 de julio de 2011, tras 25 años de matrimonio y después de que el actor admitiera haber tenido un hijo con su ama de llaves, Mildred Patricia "Patty" Baena. El niño nació el 2 de octubre de 1997, solo unos días después de que María diera a luz al cuarto hijo de la pareja, Christopher, aunque no fue hasta mayo de 2011 cuando la infidelidad se hizo pública. Joseph, que así es como se llama el hijo extramatrimonial del que fuera Gobernador de California, tiene ahora 23 años y mantiene una estrecha relación con el actor.

A pesar de la traumática ruptura, Arnold y su exmujer han logrado mantener una relación de amistad por el bien de sus cuatro hijos y por el suyo propio, compartiendo numerosos encuentros familiares, sin ocultarse públicamente. Y mientras que Maria presume de estar soltera tras algunos romances fallidos, el actor mantiene una relación estable junto a Heather Mulligan, una fisioterapeuta, de 46 años, con la que comenzó a salir hace casi ocho años.