El documental "Let It Be" sobre los Beatles vuelve remasterizado medio siglo después

"Let it Be", el documental sobre los Beatles estrenado poco después de la separación en 1970 de la banda que revolucionó la música y encarnó la rebeldía de la juventud volvió a las pantallas el miércoles, en una versión remasterizada.

A partir del negativo original de 16 mm, la plataforma Disney+ ha logrado realizar esta nueva versión del documental, lanzada el miércoles, con el sonido remasterizado, utilizando la última tecnología de mezclas.

Filmada en enero de 1969, la película del director Michael Lindsay-Hogg contenía momentos de las tensiones y acritud entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que eventualmente los llevaron a disolverse.

"George no podía grabar muchas canciones porque John y Paul eran prolíficamente brillantes", dijo a AFP Jonathan Clyde, directivo de la productora Apple Corps, fundada por los propios Beatles para ocuparse de sus intereses.

"John había conocido a Yoko (Ono) y estaba haciendo su propio viaje, Paul estaba haciendo lo que quería y Ringo había comenzado a filmar películas", añadió Clyde.

Concierto del tejado

La película muestra a los "Fab Four" en los ensayos y sesiones de grabación del álbum "Let It Be".

La última parte presenta su concierto no anunciado de 40 minutos en el techo del edificio de su compañía discográfica en la calle Savile Row de Londres.

Clyde explicó que la película cubrió un período en el que intentaron reavivar el mismo espíritu que tenían cuando comenzaron a actuar en el Cavern Club de Liverpool y en la ciudad alemana de Hamburgo.

Pero ese intento se vio empañado por la ruptura de la banda en abril de 1970, un mes antes del estreno de la película, convirtiéndola injustamente en una "especie de posdata extraña al final de su carrera", añadió Clyde.

"Nunca sintieron un gran amor por 'Let It Be' porque creo que lo asociaban a todos esos problemas", explicó Clyde después de la presentación, el martes en Londres, de la película remasterizada.

Más de medio siglo después, la película podrá verse desde una perspectiva más objetiva, como un registro de incalculable valor del proceso creativo de los Beatles.

"Todos sabemos que fueron genios, crearon una música increíble año tras año, pero en realidad también trabajaron increíblemente duro en ello", dijo el productor.

"Se puede ver que dan dos pasos adelante, o un paso atrás dentro de ese proceso, con días en los que realmente no pasó nada y luego, de repente, aparecía un estallido de energía que lo hacía avanzar", añadió.

El director de "El señor de los anillos", Peter Jackson, utilizó unas 60 horas de filmaciones inéditas de aquel documental para su serie de 2021 sobre la realización de "Let It Be".

Un documental sobre un documental

"The Beatles: Get Back", de Jackson, un documental sobre un documental, ofreció una visión más positiva de los últimos meses de los Beatles juntos usando tomas descartadas para mostrar a los compañeros de banda bromeando juntos mientras creaban clásicos para su duodécimo y último álbum de estudio.

El momento culminante del documental de Lindsay-Hogg, remasterizado en Disney+, es el concierto en la azotea, su última actuación pública juntos.

El periodista y crítico musical John Harris dijo que era una instantánea del Londres de 1969 con oficinistas y transeúntes vestidos con bombines o minifaldas que se detenían en la calle o trepaban a lo alto de los edificios vecinos para tener una buena visión del espontáneo concierto.

"Evoca al Londres de esa época, con tipos de avanzada edad con sombreros y con toda esa gente que subía a los tejados", explicó.

"Es una imagen icónica. John con su abrigo de piel, Ringo con su impermeable de plástico rojo, Paul con ese hermoso traje negro y George con sus pantalones verdes y sus botas de béisbol. Es todo perfecto", concluyó.





