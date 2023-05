El Festival de Cannes levanta el telón con el polémico Johnny Depp como uno de sus protagonistas

"Me pregunto cómo he podido durar tanto tiempo", dijo Michael Douglas al recibir la Palma de Oro honorífica ante una sala rendida a sus pies.

Ig ualmente lo hará Martin Scorsese , que dirigió un largo filme (3h10), "Killers of the flower moon", sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio.

Uno de los grandes nombres españoles ligados a Cannes, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje de 25 minutos, de aires western y gay, con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").