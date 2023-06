El hombre Givenchy está listo para todo

La marca estadounidense Amiri optó en cambio por la fiesta en continuo, con una colección con sabor a los años 1950, llena de color y estampados geométricos, cinturones anchos y sandalias a go go.



"Se trataba de recuperar el optimismo de los años 50 y combinarlo con los volúmenes de los años 90", explicó a los periodistas el diseñador Mike Amiri, de origen iraní y basado en Los Angeles.



Los tonos pasteles, los pantalones anchos, las camisas estampadas, abiertas y los chalecos con lentejuelas se alternaron con bermudas y blusas caqui, pero sin rigideces militares.



El desfile se celebró en el Jardín Botánico de París, con un toque californiano.



"Lo que no quiero es que la gente se sienta incómoda, así que juego con las costuras, desplazo las hombreras, juego con los colores... Se trata de sentirse ligero", detalló el diseñador.