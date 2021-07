El mánager de Britney Spears dimite y suelta una bomba: la cantante va a retirarse

Escucha esta nota aquí

Los fans de Britney Spears se han quedado en shock al leer las últimas noticias sobre la cantante. Solo han pasado unos días desde que la justicia denegó su petición para que su padre dejara de gestionar su fortuna, pero la intérprete de Baby one more time o Toxic tiene ahora un nuevo frente abierto. Larry Rudolph, el que ha sido su mánager desde el año 1995, ha dimitido de su cargo y el motivo ha hecho saltar todas las alarmas.

"Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo hablamos, momento en el que ella me informó que quería hacer un parón laboral indefinido. Hoy me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente", dice la carta a la que ha tenido acceso en exclusiva el portal Deadline y que va dirigida a James P. Spears, padre de la catante, y a Jodi Montgomery, su tutora legal.



"Como saben, nunca he formado parte de la tutela ni de sus gestiones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado a petición de Britney para ayudarla y supervisar su carrera. Y, como su mánager, creo que lo mejor para Britney es que deje de formar parte de su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios", asegura Larry Rudolph, quien concluye diciendo que: "Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré ahí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado".



