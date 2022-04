El novio de Britney Spears habla sobre el embarazo de la cantante

Escucha esta nota aquí





Por María José Rojas

Horas después de que Britney Spears anunciara, por medio de Instagram, que tendrá un tercer hijo, su prometido Sam Asghari se ha pronunciado acerca de la noticia para develar el significado de poder convertirse en padre junto a la mujer que ama.

"El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto", escribió debajo de una ilustración de dos leones con un pequeño cachorro. "La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida".

Unas horas antes de que Sam hablara al respecto, la intérprete de One More Time compartió una imagen en la que se veía una taza de té con flores al lado. Debajo de la publicación añadió un menaje que confirmaba que, por fin, había podido lograr uno de sus grandes sueños.

Según confesó la cantante, de 40 años, tras perder mucho peso durante su viaje a Maui decidió hacerse una prueba de embarazo y para sorpresa de ambos el resultado fue positivo.

La princesa del pop aclaró que, para tener más tranquilidad en los próximos meses adoptará un perfil menos mediático, dado que no quiere que se repita lo que ocurrió en sus dos embarazos anteriores, en los que sufrió de depresión perinatal. Parte de la preparación que llevara será "haciendo yoga todos los días" y "repartiendo mucha alegría y amor".

