El príncipe Carlos comparte su última plática con su papá, Felipe de Edimburgo

En una reciente entrevista para la BBC, que será transmitida esta semana en el programa especial dedicado al fallecido príncipe Felipe, 'Prince Philip: The Royal Family Remembers', el príncipe Carlos ha compartido uno de los momentos más personales y nostálgicos que ha vivido recientemente, pues contó cuál fue la última conversación que tuvo con su padre, Felipe de Edimburgo, justo un día antes de que falleciera.



Es sabido que el príncipe Felipe padecía de sordera por su avanzada edad y justo el tema de la plática telefónica con su hijo fue referente a su próximo cumpleaños, en el que llegaría a los 100 años. Lo triste es que el esposo de Isabel II no llegó al 10 de junio.



"Estamos hablando de tu cumpleaños”, le dijo Carlos algo temeroso porque sabía que al príncipe Felipe no le gustaba la idea. Debido a que no le escuchó, tuvo que repetirle más fuerte: “¡Estamos hablando de tu cumpleaños! ¡Y si es que habrá recepción!”. En ese momento faltaban dos meses para la fecha.



A lo que el duque le respondió: “Bueno, tengo que estar vivo para eso, ¿no?” y su hijo contestó: “¡Sabía que dirías eso!”. En la entrevista, el príncipe Carlos comenta “Tuvimos mucha suerte de tenerlo con nosotros durante casi un siglo”.

No es que el príncipe Felipe haya augurado su muerte, se sabía que él no quería tener una vida tan larga, por lo que no le entusiasmaba cumplir más años y tampoco le gustaban las grandes celebraciones.