El príncipe Harry acusa a su hermano Guillermo de agredirlo e insultar a su esposa, en su libro de memorias

En su esperado libro de memorias, En la sombra, el príncipe Harry cuenta que fue "atacado" físicamente por su hermano Guillermo, heredero al trono británico, durante una discusión sobre Meghan Markle, según extractos filtrados de la autobiografía.



El libro tenía que salir a la venta el 10 de enero, sin embargo, fue puesto "accidentalmente" a la venta el jueves por la librería española Casa del Libro.



En la autobiografía, Enrique, de 38 años, relata una pelea familiar de 2019, en Londres, durante la cual Guillermo calificó a Meghan Markle, con la que su hermano se había casado un año antes, como "difícil", "grosera" y "áspera", según el diario The Guardian.



"Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda", según una cita del libro en inglés.