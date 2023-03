El príncipe Harry consumió hongos alucinógenos en casa de la actriz Courteney Cox

Siguen filtrándose algunas revelaciones del príncipe Harry en su autobiografía En la sombra y cada nueva declaración sorprende más que la anterior. ​ El hijo menor de Diana de Gales reveló en su obra que consumió hongos alucinógenos en el domicilio de la actriz Courteney Co x .

El relato señala directamente a una de las actrices más queridas de la serie Friends, por lo que ella no dudó en salir al paso y explicar lo que realmente sucedió.

"No puedo decir que hubiera hongos. Definitivamente, no los estaba distribuyendo yo ", dijo la artista a la revista Variety, después de que se la acuse de proveer drogas al duque de Sussex.

A pesar de negar el incidente, Cox se deshizo en halagos hacia el duque, al que considera "una persona muy agradable". "Todavía no he leído sus memorias, pero lo haré porque he oído que es muy entretenido", señaló.