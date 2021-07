El 'príncipe Phillipe', de Élite, es acusado de misógino y abusivo por una cantante española

Escucha esta nota aquí

Si bien tiene su público ganado en España, donde se abre camino en la música, el artista Pol Granch (23) acaba de proyectarse al mundo gracias a la serie Élite, en la que representa al polémico 'príncipe Phillipe'. Así como en la ficción, con un personaje con un pasado oscuro, en la vida real también acaba de aparecer alguien que lo acusa de actos misóginos de años atrás.

"Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una p*** m***, llevo calladita. Sales en 'Élite', te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te j***", escribió la rapera Sara Socas (23), que tiene a Twitter en vilo por el hilo que empezó ayer.





"Además hubo AR’s que vieron parte de la situación y no hicieron nada. Así que trozos de m*** también", continúa la española que es bastante seguida también en España, con 49,8 mil oyentes mensuales en Spotify.



Desde el inicio de los mensajes, en los que etiqueta a Granch, los internautas tomaron partido apoyando a alguno de los bandos, algunos contando experiencias similares con el artista y otros acusándola de buscar fama e inventarse una historia de años atrás.

"Eres un misógino de m***, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores.", respondió a algunas denuncias.





Y continuó contestando a los internautas. "No especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de m*** a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio".



Hasta el momento Granch optó por el silencio, al igual que sus compañeros de Las Encinas en Élite, especialmente Georgina Amorós, que encarna a Cayetana y quien descubre los más bajos instintos del joven príncipe.

"Estoy en contra de la cultura de la cancelación, porque todos podemos cometer errores. Pero una cosa es una cagada y otra es un patrón: repetir una y otra vez actitudes y comportamientos de m***. N O.", cerró Socas.

