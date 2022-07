El 'Puma' Rodríguez rompe el silencio sobre su estado de salud

Luego José Luis Rodríguez, continuó declarando: "En tres ocasiones sentí que me iba del cuerpo, pero Dios ha sido generoso, me dio otra oportunidad, me dio más vida y me hice las cinco preguntas que uno se hace cuando tiene un problema de vida o muerte: '¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué?'. El para qué me dio más tiempo, estoy resolviendo ciertas cosas y estoy tratando de vivir cada día a pleno”, finalizó.



El cantante oficiará como jurado del programa Canta conmigo, un concurso de talentos de la productora de Tinelli y en el que trabajará junto a Cristian Castro.