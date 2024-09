Eleonora Cardona responde a críticas tras polémico video en concierto: 'Escuchen toda la verdad antes de juzgar'

Ella no lo pensó dos veces y salió a aclarar lo sucedido: “Estoy dando este comunicado para aclarar sobre el video que ha estado circulando acerca de mi participación en la serenata a Santa Fe. Cuando la verdad se cuenta a medias, no es la verdad”, dijo Cardona.

Eleonora asegura que quiere aclarar, ya que todos la han juzgado, insultado y le han dicho de todo. “Lo que pasó fue una violencia verbal y psicológica de parte de un individuo, porque me agredió horriblemente. Yo he vivido con la música oriental. Ese tipo me gritó, me dijo que dejara de cantar mis colladas, y no muestran el video completo”.