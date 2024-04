Elizabeth Gutiérrez anuncia el fin de su matrimonio con William Levy

Recientemente, Elizabeth Gutiérrez, en una entrevista que tuvo con la revista ¡Hola!, reveló que ya no vive con el reconocido actor, asegurando que ella se mudó a un apartamento con su hija y William Levy se quedó en su casa con su hijo Christopher.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor , simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento pienso que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor”, dijo la actriz.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto, que fue el amor de mi vida (...) Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo”, agregó, sin dar mayores detalles de la separación,